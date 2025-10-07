"Rusya savaşı sürdürecek imkanlara sahip"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürebilecek imkanlara sahip olduğunu kaydederek, Avrupa ülkelerini Rusya'dan petrol satın almaktan vazgeçmeye çağırdı.

Zelenskiy Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesinin açılışında konuştu.

Son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahasında tespit edildiğini belirten Zelenskiy, "Avrupa genelindeki İHA ile ilgili son gelişmeler, Rusya'nın bu savaşı genişletecek kadar kendine güvendiğinin açık bir işaretidir." dedi.

Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleri ile ortak çalışmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya, her zaman Batı'yı ve özellikle de Avrupa'yı parçalamaya çalıştı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, olası İHA saldırılarının önlenmesi için Ukraynalı uzmanların Danimarka'da bulunduğunu aktararak, "Onlar, saldırı amaçlı insansız hava araçlarını nasıl tespit edip düşüreceklerini bilen deneyimli Ukraynalılardır." diye konuştu.

Rusya'nın savaşı sürdürdüğünü dile getiren Zelenskiy, "Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, Avrupa ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'in Rusya'dan petrol almaktan vazgeçmelerine yönelik yaptığı çağrıya uymaya davet ederek, "ABD'ye karşı gelmek dar görüşlülüktür ve Macaristan'ın bunu açıkça fark etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğu ve bu yönde devam eden çalışmaların sona ermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusundaki çalışmaları artık tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "şimdi" Ukrayna için etkili olabileceğine işaret ederek, "Bizim için etkili olan güvenlik garantisi modeli sizin için de faydalı olur." dedi.