Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Rusya savaşı sürdürecek imkanlara sahip" | Dış Haberler

        "Rusya savaşı sürdürecek imkanlara sahip"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürecek imkanlara sahip olduğunu ifade ederken, Avrupa ülkelerini Rusya'dan petrol ithalatını bırakmaya çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rusya savaşı sürdürecek imkanlara sahip"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürebilecek imkanlara sahip olduğunu kaydederek, Avrupa ülkelerini Rusya'dan petrol satın almaktan vazgeçmeye çağırdı.

        Zelenskiy Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesinin açılışında konuştu.

        Son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahasında tespit edildiğini belirten Zelenskiy, "Avrupa genelindeki İHA ile ilgili son gelişmeler, Rusya'nın bu savaşı genişletecek kadar kendine güvendiğinin açık bir işaretidir." dedi.

        Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleri ile ortak çalışmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya, her zaman Batı'yı ve özellikle de Avrupa'yı parçalamaya çalıştı." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Zelenskiy, olası İHA saldırılarının önlenmesi için Ukraynalı uzmanların Danimarka'da bulunduğunu aktararak, "Onlar, saldırı amaçlı insansız hava araçlarını nasıl tespit edip düşüreceklerini bilen deneyimli Ukraynalılardır." diye konuştu.

        Rusya'nın savaşı sürdürdüğünü dile getiren Zelenskiy, "Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, Avrupa ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'in Rusya'dan petrol almaktan vazgeçmelerine yönelik yaptığı çağrıya uymaya davet ederek, "ABD'ye karşı gelmek dar görüşlülüktür ve Macaristan'ın bunu açıkça fark etmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğu ve bu yönde devam eden çalışmaların sona ermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusundaki çalışmaları artık tamamlamamız gerekiyor." dedi.

        Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "şimdi" Ukrayna için etkili olabileceğine işaret ederek, "Bizim için etkili olan güvenlik garantisi modeli sizin için de faydalı olur." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Habertürk Anasayfa