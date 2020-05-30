ABD Dışişleri Bakanlığının Malta makamlarının Rus kamu şirketince basılan 1,1 milyar dolar değerinde sahte Libya dinarı banknotları ele geçirdiğini duyurması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama ile sahte para basılması savunuldu.
Libya Merkez Bankası ile Rus Goznak kamu şirketinin Libya dinarı basması konusunda 2015’te anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı kaydedildi.
Para basma konusunda gereken ön ödemenin alındığı aktarılan açıklamada, Rus şirketinin sözleşme kapsamında bastığı Libya banknotlarını Tobruk şehrinde bulunan merkez bankasına kargo ile gönderdiği ifade edildi.
Açıklamada, “Bu paralar Libya ekonomisinin istikrarlı işleyişinin desteklenmesi için gerekli.” ifadeleri kullanıldı.
Hali hazırda Libya’da Başbakan Fayiz es-Serrac’ın kontrolünde bulunan Trablus’ta bir merkez bankası da bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Bingazi’de bulunan merkez bankasının başkanının ise Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından atandığı için uluslararası meşruiyete sahip olduğu iddia edildi.
Açıklamada, "Dolayısıyla, sahte olan Libya dinarları değil, Amerika'nın açıklamalarıdır. Rusya, Libyalılar arasında geniş katılımlı diyalog ve uluslararası toplumun Libya meselesi ile ilgili olarak aldığı kararlara sıkı sıkıya bağlı kalınması çerçevesinde siyasi bir çözüme alternatifin olmadığını sürekli olarak savundu.” ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Malta hükümetinin Rus devlet şirketi Goznak tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin 26 Mayıs'taki duyurusunu memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanılmıştı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkenin doğusunda sözde alternatif devlet kurumları oluşturma çabasına girmişti. Bu kapsamda sözde bir merkez bankası kurduran Halife Hafter, bu sayede borçlanmaya çalışmış ve Rusya'da bastırdığı yüklü miktarda sahte Libya dinarı banknotunu dolaşıma sokarak ülkede enflasyona ve Libya dinarının yabancı para birimleri karşısında değer kaybına yol açmıştı.
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