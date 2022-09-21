Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘kısmi seferberlik’ ilan etti. Yedek birliklerin göreve çağrılacağını ve gönüllü savaşçılara yasal statü verileceğini söyleyen Putin, gerekirse nükleer silahları kullanabileceklerini ima etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘kısmi seferberlik’ ilan etti.
Bunun Ukrayna’da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için almak zorunda kaldıkları acil bir karar olduğunu söyleyen Putin, kararın bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
Böylece ordunun yedek birlikleri de göreve çağrılacak.
Seferberliğe katılan tüm Ruslar, asker statüsünde olacak.
Reuters’ın aktardığına göre Putin Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki gönüllü savaşçılara da yasal statü vereceklerini söyledi.
Televizyondan ulusa seslenen Putin ayrıca “Batı Ukrayna ve Rusya arasında bir barış olmasını istemiyor” dedi, Batı ülkelerinin Rusya’ya şantaj yaptığını fakat Rus halkını savunacak güçlerinin olduğunu vurguladı.
Ukrayna’da Rus işgali altında bulunan bölgelerden gelen “Rusya’ya katılma referandumu” talebine de değinen Putin, “Bu insanları destekliyoruz” dedi ve ekledi:
“Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse elimizdeki tüm imkanları kullanırız. Bu bir blöf değildir.
“Anavatanımızın bütünlüğü, bağımsızlığı ve özgürlüğümüz, tekrar ediyorum, elimizdeki tüm imkanlarla savunulacaktır.
“Bize nükleer silahlarla şantaj yapanlar bilsinler ki rüzgar terse dönebilir.”
Televizyonlarda Putin'in ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile, önceden kaydedilmiş bir söyleşi yayınlandı.
Şoygu 'kısmi seferberlik' ile 300 bin kişinin askere çağrılacağını söyledi.
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Rusya: Putin ‘kısmi seferberlik’ ilan etti/rusya-putin-kismi-seferberlik-ilan-etti-3522223
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