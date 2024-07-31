Rusya: Orta Doğu büyük bir savaşın eşiğinde

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrei Nastasin, "Bölge şu anda küresel bir çatışmanın eşiğinde. Taraflar riskleri artırmaya devam ediyor."

Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü Haberi Görüntüle

Rusya, ABD'nin Ortadoğu'daki siyasi çözüm sürecini tekeline alma yönündeki "manik arzusunun" bu duruma yol açtığını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan Katar'ın başbakanı da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin görüşmeleri tehlikeye attığını söyledi.

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Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, "Siyasi suikastlar ve görüşmeler devam ederken Gazze'de sivillerin hedef alınmaya devam edilmesi, bir taraf diğer tarafın müzakerecisine suikast düzenlerken arabuluculuk nasıl başarılı olabilir?" paylaşımını yaptı.

"Barışın ciddi ortaklara ve insan hayatının hiçe sayılmasına karşı küresel bir duruşa ihtiyacı var."