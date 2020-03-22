Reuters

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in almış olduğu karar sonrası Rusya ordusunun İtalya'ya medikal yardım göndereceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin tarafından açıklanan bu görüşmede, Putin'in İtalya'ya mobil dezenfeksiyon araçları ve uzman sağlık personeli göndermeyi teklif edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri nakliye uçaklarının askeri sağlık görevlileri, özel dezenfeksiyon araçları ve diğer tıbbi cihazların bugünden itibaren İtalya'ya gönderileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da 4 bin 825 kişinin yaşamını yitirmiş, mevcut vaka sayısının ise 42 bin 681 olduğu duyurulmuştu.

Öte yandan, Rusya'da bugüne dek koronavirüs vaka sayının 306 olduğu ve bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.