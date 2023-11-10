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        Haberler Dünya Rusya, Odessa'da ticari gemiyi vurdu: 1 ölü

        Rusya, Odessa'da ticari gemiyi vurdu: 1 ölü

        Ukrayna, Rusya'nın Odessa'da ticari bir gemiyi vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Geminin vurulma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Açıklamada, saldırı sonucu geminin kaptanının öldüğü ve Filipinler vatandaşı 3 mürettebatın ise yaralandığı belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:49
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        Rusya, Odessa'da ticari gemiyi vurdu
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        Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise yaptığı açıklamada, geminin Çin'e demir cevheri taşıdığını ifade ederek Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinden bu yana limanlara yönelik 21 saldırı düzenlediğini söyledi.

        Gemiye düzenlenen saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, füzenin gemiye isabet etmesinin ardından oluşan kıvılcımların gökyüzünü aydınlattığı, sonrasında ise dumanlar yükseldiği görüldü.

        Rusya, 17 Temmuz 2023’te sona eren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmayacağını açıklamıştı. Rusya, söz konusu kararının ardından Ukrayna limanlarına saldırılarını artırmıştı.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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