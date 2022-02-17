Rusya o bölgeden çekildiğini açıkladı

Reuters

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı birliklerinden üslerine dönen tankları videosunu yayınladı

Bakanlığın paylaştığı videoda, birliklerin tatbikatların ardından kalıcı üslerine geri döndüğü belirtildi.

Tankların ve zırhlı araçların demiryolu ile yaklaşık bin km yol alacağı ifade edildi.

Batılı ülkeler çarşamba günü Moskova'nın geri çekildiğini söylemesine rağmen Rusya'yı Ukrayna sınırındaki herhangi bir büyüme konusunda uyardı.

Rusya Savunma Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'daki tatbikatları tamamladığını ve Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki bazı silahlı kuvvetlerini üslerine çekmeye başladığını söylemişti.