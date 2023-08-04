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        Haberler Dünya Rusya: Novorossiysk deniz üssüne yapılan saldırı püskürtüldü

        Rusya: Novorossiysk deniz üssüne yapılan saldırı püskürtüldü

        Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Novorossiysk´teki deniz üssüne iki insansız deniz aracıyla düzenlenen Ukrayna saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:10
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        "Novorossiysk deniz üssüne yapılan saldırı püskürtüldü"
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        Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri´nin iki insansız deniz botu ile Novorossiysk'teki deniz üssüne bir saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Saldırının püskürtülmesi sırasında insansız botlar tespit edildi ve deniz üssünün dış limanını koruyan Rus gemilerinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi" denildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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