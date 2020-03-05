05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya'nın vurduğu tavuk çiftliğine sığınan İdliblilerin bir kısmı hala enkaz altında - İDLİB
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Saldırıdan yaralı kurtulan Halil Muhammed- Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Muhammed Mervan- Görgü tanığı Hasan Muhammed
BURAK KARACAOĞLU/ EŞREF MUSA - Rus savaş uçaklarının İdlib'de tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı ve 16 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından bazı siviller halen enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.Saldırıdan yaralı kurtulan Halil Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailem ve akrabalarımla aynı binada kalıyoruz. Saat 02.30 civarında uçak saldırısı gerçekleşti. Ben enkazın altından çıkabildim. Babam enkazın altından bana seslenerek, gidip onları çıkaracak birilerini bulmamı istedi. Çevredeki komşulara haber verdim ve ambulans geldi. Babamı enkazdan çıkarabildik. Ailemden 3 kişi hala enkaz altında." dedi.Saldırı sonrasında babasıyla diğer binalara yardıma gittiklerini aktaran Muhammed, "O esnada uçak tekrar saldırı düzenledi. Babamın karnına şarapnel saplandı. Diğer aile üyelerimizin ne durumda olduklarını hala bilmiyorum." diye konuştu.- Kurtarma çalışmaları sürüyorSivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Muhammed Mervan da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olay yerinde yaptığı açıklamada, "Art arda iki hava saldırısı gerçekleşti. Ekiplerimiz kurtarma çalışmalarına devam ediyor. 4-5 kişinin daha enkaz altında olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Olay yerinde bulunan görgü tanığı Hasan Muhammed de, "Uçak saldırıları 10 dakika arayla gerçekleşti. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Burada yaşayanların çoğu İdlib'in güneyinden ve Hama'nın batısından saldırılardan kaçarak gelmiş göçmen ailelerdi." değerlendirmesini yaptı.Rus savaş uçaklarının gece saatlerinde İdlib'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 16 sivil hayatını kaybetmiş, 18 sivil yaralanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!