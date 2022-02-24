Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ordusuna karşı koymak için yeterli mi?

Reuters haber ajansının hazırladığı araştırmaya göre, asker ve silah sayısı bakımından Ukrayna, Rusya'nın çok gerisinde.
Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı asker sayısının 100 binin üzerinde olduğu düşünülüyor. Moskova, bir takım askeri kuvvetlerini de 10 Şubat'ta başlayan ortak tatbikat için Ukrayna'nın kuzeyindeki Belarus'a göndermişti. Daha sonra askerler burada kaldı ve Rusya operasyon başlattığını duyurduğunda Kiev, Belarus'taki Rus askerlerinin de operasyona katıldığını açıkladı.
Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırma Enstitüsü IISS'ye göre, ordusunda yaklaşık 280 bin personeli bulunan Rusya'nın toplamda 900 bin kadar muharip gücü, yani silahlı kuvveti ve 2 bin 840 savaş tankı var. Bu haliyle sayıca Ukrayna'nın üç katından fazla.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yakın zamanda, ülkenin askeri gücünü kuvvetlendirmek için muharip güç sayısını 361 bine çıkartılmasıyla ilgili kanunu onayladı.
Kiev savunma bütçesini 2010'dan 2020'ye kadar üç katına çıkartsa da ancak 4,3 milyar dolara yükseltebildi ki bu Rusya'nın 10'da biri.
Askeri uzmanların uçaksavar ve füzesavar gücünün zayıf olduğunu belirttiği Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırılarına karşı kırılgan kaldığını aktarıyor.
Öte yandan Rusya elektronik veya siber bir savaşta da Ukrayna'ya karşı üstünlüğünü kullanarak Kiev ordusunun iletişim kollarına zarar verebilir.
Ukrayna kuvvetleri ne kadar deneyimli?
Ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılarla devam eden çatışmalar nedeniyle Ukrayna ordusu deneyim kazandı.
Ayrıca Kiev, ABD tarafından sağlanan Javelin füzeleri de dahil, Rusya'nın üstünlüğünü kıracak kısa mesafeli hava savunma ve tank savar gücüne sahip.
Düzenli ordunun ötesinde Ukrayna'da, gönüllü kara savunma birimleri ve yaklaşık 900 bin ihtiyat personeli var. Pek çok yetişkin erkek en azından temel askeri eğitim almış durumda. Dolayısıyla Rusya bir toprağı ele geçirmeye kalkarsa kendini büyük bir direnişin karşısında bulabilir.
Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana geçirdiği, 1990'lardaki Çeçenistan'dan çekilme ve 2008'de Gürcistan'a karşı yürüttüğü operasyon dahil, tüm savaşlarla kıyaslanınca, tümünden daha büyük bir askeri meydan okumayla karşılaşabilir.
Ukrayna ordusuna Batı'dan nasıl bir destek geldi?
Batılı ülkeler Ukrayna'ya yardım göndermek için gaza bastı ancak Kiev'in daha fazlasına ihtiyacı var.
ABD, Avrupa'da konuşlanmış birliklerini Ukrayna sınırına gönderme kararı aldığını açıklamıştı ancak Ukrayna'da savaşmak için asker göndermeyi reddetti.
ABD, Javelin tank savar füzeler, petrol botları, çok amaçlı Humvee araçları, keskin nişancı tüfekleri, insansız hava araçları, radar sistemleri, gece görüş ve radyo ekipmanları dahil 2014'ten bu yana Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.
Türkiye'nin Kiev'e sattığı Bayraktar 2 insansız hava araçları doğudaki Rus ayrılıkçılara karşı kullanılıyordu. Ukrayna ve Türkiye, 3 Şubat'ta da ortak üretim için kapsamlı bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı.
İngiltere, Ocak ayında Ukrayna'ya iki bin kısa menzilli tank savar temin etti, orduyu eğitmek için askeri uzmanlar ve Saxon zırhlı araçları gönderdi.
Estonya Javelin, Letonya ve Litvanya da Stinger füzeleri Ukrayna'ya gönderiyor. Çekya ise 152 mm topçu mühimmatı göndermeyi planladığını açıkladı.
Ukrayna'ya silah göndermeyi reddeden Almanya ise 6 milyon dolarlık sahra hastanesi ve eğitim masrafına ortak oluyor.
Pek çok askeri analiz uzmanı Rusya'nın topyekün işgal gerçekleştirmesini beklemiyor çünkü bu uzun, ağır kayıplar vereceği bir savaş demek.
Rusya'nın büyük şehirlerde çatışmaların olacağı topyekün bir savaştansa hava saldırıları ve/veya sınırlı kara operasyonunu tercih etmesi bekleniyor.
Bir seçenek de Rusya'nın Donbas'ta halihazırda Rus yanlısı güçlerin kontrol ettiği bölgelerden güney ve batıya kayması olabilir. Ayrıca Belarus'un Ukrayna'nın kuzey sınırından ülkeye asker gönderme olasılığı var.
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ordusuna karşı koymak için yeterli mi?/rusya-nin-ukrayna-yi-isgali-ukrayna-nin-askeri-gucu-rusya-ordusuna-karsi-koymak-icin-yeterli-mi-3355264
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