Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Putin Ukrayna'ya askeri harekat başlattı

Bu top mermisi Rusya'nın saldırı başlatmasından saatler sonra Kiev'de bir sokağa düştü

Rus kuvvetleri, komşu Ukrayna sınırını geçerek askeri bir harekat başlattı ve büyük şehirlerin yakınındaki askeri hedefleri bombaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabaha karşı televizyona çıkara yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadığını" ve "Ukrayna ordusunun silahlarını bırakmasını talep ettiğini" söyledi.

Dakikalar sonra, Ukrayna askeri hedeflerine saldırıldığına dair haberler gelmeye başladı.

Ukrayna, "Putin, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal başlattı" dedi.

Rus askeri araçlarının Belarus da dahil olmak üzere kuzey, güney ve doğuda birçok yerde sınırı aştığı söyleniyor.

Reuters ajansına göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Ukrayna'nın işgalinde şu ana kadar 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, onlarca askerin de yaralandığını söyledi.

Acil kurtarma birimleri Harkov'da bir çocuğun da hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Oleksiy Arestovych isimli danışman, ülkede sivil kayıpların bulunduğunu da açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın tamamında sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Ukraynalı lider, bir video üzerinden, "Panik yok. Güçlüyüz. Her şeye hazırız. Herkesi yeneceğiz çünkü biz Ukrayna'yız" açıklamasını yaptı.

Sonraki açıklamasında da "Düşman ağır kayıplar veriyor. Rusya halkına dışarı çıkarak protesto etme çağrısı yapıyorum. Eline silah alarak, ülkeyi savunmak isteyen Ukraynalılar için tüm sınırlamaları kaldırıyoruz." dedi.

Yaklaşık üç milyon nüfusa sahip başkentte uyarı sirenleri çaldı.

Aileler Kiev'in yerlatındaki metro ağına sığındı

Gece boyunca şehirden ayrılmak isteyenler trafikte uzun kuyruklar oluşturdu, trafik birçok noktada kilitlendi. Para çekmek üzere bankamatiklere giden birçok Ukraynalı, bankamatiklerin çalışmadığını gördü. Sığınak bulamayan çok sayıda insan Kiev metrosuna inerek buralara sığındı. Bazı komşu ülkeler Ukrayna'dan mülteci kabul etmek için hazırlıklara başladı.

Svetlana adlı bir kadın BBC'ye "Şimdi ne yapmamız gerektiğini anlamıyoruz" dedi ve ekledi:

"Şu anda güvende olabileceğimiz bir yere gidiyoruz ve umarız güvenle gidebiliriz. Mariupol'da ailemiz var ve çok gerginler."

Rusya nereleri hedefledi?

Zelenskiy'nin açıklamasına göre, Rusya ilk olarak Ukrayna'nın askeri altyapısına ve sınır muhafaza birimlerine saldırı başlattı.

Ardından Ukrayna kuvvetleri, Rus askeri araçlarının kuzeydoğuda Harkov, doğuda Luhansk, güneyde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve Belarus'tan da sınırı geçtiğini açıkladı.

Ukrayna ordusu, birkaç hava sahasının yanında Kiev, Dnipro, Kharkiv ve Mariupol gibi büyük şehirlerdeki askeri karargah ve depolarla Kiev'deki Boryspil uluslararası havaalanının bombalandığını açıkladı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yaklaşık 200 bin asker ve binlerce savaş aracı yerleştirdiğini söyledi.

'Provokasyonsuz ve haksız'

Rus lider, Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş hükümetinin "sekiz yıllık soykırımdan sorumlu olduğunu" iddia etti ve "özel askeri operasyon" başlattığında hedefin Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve "Nazisizleştirilmesi" olduğunu söyledi.

Putin televizyonda banttan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna harekatını duyurdu

Saatler önce Ukrayna Devlet Başkanı, Nazilerle savaşırken sekiz milyon vatandaşını kaybeden bir halkın Nazizmi nasıl desteklediğini sormuştu. Kendisi de bir Yahudi olan Zelenskiy, "Nasıl Nazi olabilirim?" demişti.

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri, Moskova'nın ısrarla inkar etmesine rağmen, Rusya'nın işgal etmeye hazır olduğu konusunda defalarca uyarmıştı. ABD, AB, İngiltere ve Japonya, Kanada Rus elitlerine, Rus bankalarına ve harekatı destekleyen milletvekillerine yaptırım uyguladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya'nın saldırısına yanıt olarak, Washington ve müttefiklerinin "Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya yönelik provokasyonsuz ve haksız saldırısına birlikte ve kararlı bir şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.

Biden, "Başkan Putin, büyük can kaybına ve insanların acı çekmesine neden olacak önceden tasarlanmış bir savaşı seçti" dedi ve ekledi:

"Dünya Rusya'dan hesap soracak"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Rusya'nın "ordusunu geri çekmesi gerektiğini" söyledi.

AB'nin 27 lideri, Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde acil bir zirve toplantısı yapacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukrayna'daki korkunç olaylardan dolayı dehşete düştüğünü" ve Başkan Putin'in "bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini" söyledi.

Rusya'nın askeri operasyona başladığını açıklamasının ardından bir dizi araç başkentten ayrıldı.

Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Müttefiklerle birlikte bu barbarca saldırı eylemine yanıt vereceğiz" dedi.

Rusya'nın işgal nedeni

Bu haftanın başlarında Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden iki halk cumhuriyeti Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını duyurdu.

Ayrılan bölgeler, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal etmesinin ardından Rus destekli ayrılıkçılar tarafından ele geçirilmişti. Putin bu bölgelerdeki Rus ayrılıkçılara destek vermişti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1496758300410626048?s=20&t=bR0giI4aQiLnS6887_hEfg

Kırılgan bir ateşkes yapıldı, ancak sık sık ihlaller yaşandı ve o zamandan beri doğuda Ukrayna ile çıkan çatışmalarda 14 binden fazla insan öldü.

Putin, askeri operasyonun amacının ayrılıkçı bölgelerdeki insanları savunmak olduğunu söyledi.

Kiev ve Batılı müttefikleri, Putin'in Ukrayna'nın neo-Naziler tarafından yönetildiğine dair iddialarını "absürt" bularak defalarca reddetti. Bunun yerine "otoriter bir Rusya'nın" aksine, Ukrayna'nın artık büyüyen demokratik kurumlara sahip bir ülke olduğuna işaret ettiler.

Aylardır Rus saldırısı korkusu hakim

Putin, ABD'yi ve müttefiklerini defalarca Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engelleme ve Moskova'ya güvenlik garantileri verme taleplerini görmezden gelmekle suçladı.

Ukrayna, işgalden saatler önce olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü hal durumunda kişisel belge kontrolleri yapılıyor, yedek askerlerin ülkeyi terk etmesi engelleniyor, toplu buluşmalar yasaklanıyor ve telsiz iletişim sistemlerine kısıtlamalar getiriliyor.

Kiev Belediye Başkanı, şehre giden yollara kontrol noktaları kurulacağını ve hükümet binalarına erişimin kısıtlanacağını söyledi.

Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den Rusya'ya karşı yaptırım uygulamasını istedi ve Rus gemilerine Boğazlar'dan geçişin kapatılması çağrısı yaptı.

Büyükelçi, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatılmasını da istedi ve "Savaştayız" açıklaması yaptı.

"Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı." diyen Bodnar, Ukrayna'ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından "mevcut aşamada" evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını istedi.