Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus konvoyu neden durdu?

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik askeri konvoyu son günlerde pek ilerleyemedi.
Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Rusya'nın hâlâ 3 milyon insanın yaşadığı şehri kuşatarak ele geçirmek istediğini söylüyor.
Bölgeden gelen ve konvoyun boyutunu gösteren son uydu görüntüleri, yakında bir saldırı düzenlenebileceğine işaret ediyor.
Ancak İngiltere ve ABD yetkilileri konvoyu lojistik bir sorunun yavaşlatmış olabileceğini söylüyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı, istihbarat güncellemesinde, konvoyun Kiev'den 30 kilometre uzakta kaldığını belirtti.
Zırhlı araçlar, tanklar ve toplardan oluşan devasa konvoyun durmasının birkaç nedeni olabilir. Burada akla lojistik sorunlar, Ukrayna'nın beklenmedik direnişi ve Rus birliklerinin moralinin düşük olması geliyor.
İngiltere hükümetine göre, lojistik olarak mekanik arıza ve tıkanıklık, sorunlara neden olabiliyor. Yiyecek ile yakıtın yetersiz olduğu söyleniyor. Ayrıca kalitesiz ve bakımsız lastiklerin de problem yaratabileceğine dair raporlar var.
İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nde komutanlık yapmış olan emekli General Richard Barrons, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yakıt, yiyecek, yedek parça ve lastik temin etmekte büyük bir lojistik başarısızlık var" dedi.
Ancak Barrons hatalı radyo ağları ve açık ağlarda iletişim gibi komuta ve kontrol problemlerinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Video ve grafikler: Osman Kaytazoğlu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!