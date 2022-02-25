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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda Ukraynalı evlerini terk etti. Polonya, sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu.

25.02.2022 - 07:19 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor
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Ukrayna'nin komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor.

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Alman basını: 'Bir milyona kadar göçmen bekleniyor'

Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Polonya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken, sınırda da göçmen kabul merkezleri kurdu.

- Reuters

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir "göçmen dalgasına" hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün bölge temsilcisi Roland Schilling, "Çok büyük sayılar bekliyoruz" dedi.

Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

- Getty Images

Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu.

- Getty Images

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "her senaryoya hazır olduklarını" söyledi.

Reuters ajansına göre Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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