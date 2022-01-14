"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali yüksek"

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Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Rusya ile Ukrayna konusunda Cenevre, Brüksel ve Viyana'da yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Söz konusu görüşmelerde hem ABD'nin hem de Rusya'nın endişe konularını dile getirdiğini aktaran Sullivan, ilerleme kaydedilebilecek ya da kaydedilemeyecek alanları da açıkça dile getirdiklerini belirtti.

"SAMİMİ VE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER"

Sullivan, "Görüşmeler samimi ve doğrudandı. İşe yarar görüşmelerdi. Bu görüşmeler bize ve Rusya'ya üzerinde düşünülecek malzemeler verdi." dedi.

Görüşmelerin ardından müttefikleri ile sürecin nasıl devam edeceği konusunu konuşacaklarını kaydeden Sulivan, "Avrupa-Atlantik'in güvenliği ve istikrarını geliştirmek için diplomasiye hazırız. Aynı şekilde Rusya başka bir yol seçerse buna karşılık vermeye de hazırız. Ortaklarımızla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak sert ekonomik yaptırımlar konusunda yoğun iş birliğimiz devam ediyor." dedi.

"RUSYA'NIN İŞGAL İHTİMALİ 'HALA YÜKSEK'"

Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak için desteğinin devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'ya, askeri müdahalenin bedelleri ve sonuçlarını açıkça söyledik." ifadesini kullandı.

Rusya ile görüşmelerin devamı için yeni bir tarih belirlenmediğine işaret eden Sullivan hem müttefikleri ile hem de Rusya ile irtibatlarının süreceğini söyledi.

Sullivan, ABD istihbaratının henüz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine ilişkin kesin bir yargıya ulaşmadığını, diğer yandan da Rusya'nın sınıra 10 binlerce asker yığdığını ve işgal riskinin "yüksek" olduğunu kaydetti.

ABD VE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİREN UKRAYNA KRİZİ

İki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırdığı raporu sonrası daha da gerilmişti. Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Ukrayna NATO’ya girerse ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar" demiş ve güvenlik kaygılarının giderilmemesi halinde 'bir dizi seçeneği düşüneceğini' ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, dün gerçekleştirilen NATO-Rusya Konseyi toplantısında Moskova'nın sunduğu tekliflerin kabul edilebilir olmadığını ve Rus heyetinin, Ukrayna sınırında gerilimi düşürme konusunda herhangi bir taahhüt vermediğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da NATO'ya, durumun şu anki gibi kalamayacağını ve Rusya'nın NATO'nun barışçıl amacına ilişkin açıklamalarını ciddiye almadığını söyledi.

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Ukrayna krizi nedeniyle tırmanan ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu. Guterres'in uyarısı, dün gergin geçen NATO-Rusya toplantısı sonrası geldi.