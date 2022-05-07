Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İstanbul Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme çok sayıda Ukraynalı ve Ukrayna'yı destekleyen Türk vatandaşları katıldı.

Grup, Ukrayna ve Türk bayrakları ile 'Mariupol'ü kurtar', 'Çocuklar ölmesin', 'Yaşasın Ukrayna' sloganları attı ve savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek 'Donbass Putin’e mezar olacak' sloganları atan göstericiler, açıklama ve sloganların ardından dağıldı.