Rusya'nın Ukrayna geneline düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken 10'dan fazla yaralı var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus saldırısı; insansız hava araçlarının, füzelerin ve dronların ortak kullanımıyla gerçekleşti.

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Saldırılar, Zaporijya ve Odessa dâhil olmak üzere birçok şehirde gerçekleşirken yerleşim yerlerinde birçok bina tahrip oldu. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Hava savunma sistemleri, can kurtarmak anlamına geliyor. Müttefiklerimizden harekete geçmelerini talep ediyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmalarını istiyoruz." dedi.

Ukrayna şehirlerinin, artan Rus hava saldırılarına karşı korunması amacıyla 90 adet Patriot hava savunma sistemini İsrail'den Ukrayna'ya sevk edileceği bildirilmişti.