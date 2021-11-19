TASS haber ajansı uzayda ofis açacak

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Rusya'nın önde gelen haber ajansı TASS, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalıcı bir temsilcilik açmak için Çarşamba günü devlet uzay kuruluşu Roscosmos ile işbirliği mutabakatı imzaladı.

TASS Haber Ajansı Başkanı Sergei Mikhailov, Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin ile belgeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada "Uzaydaki ilk muhabir, Rusya Kahramanı, Roscosmos kozmonotu Alexander Misurkin olacak" dedi.

Xinhua'da yer alan habere göre, Misurkin'in ticari bir görev amacıyla bir Japon milyarder ve onun iş asistanıyla birlikte Soyuz MS-20 uzay aracıyla 8 Aralık'ta ISS'ye gitmek için Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden ayrılması planlanıyor.

Mikhailov, "Rus kozmonot meslektaşlarımızı davet etmek bizim için çok büyük bir onur. Uzaydan gelen haberleri ve harika görüntüleri heyecanla bekliyoruz" dedi.

Rogozin törende, çok sayıda Roscosmos kozmonotunun yörüngedeki faaliyetlerini aktif olarak belgelediğinden dolayı bu düşüncenin "abartılı" olmadığını söyledi.

Dmitry Rogozin, kapsamlı bir görüşmenin sonrasında devlet uzay şirketinin Mikhailov'un ilginç ve önemli teklifini kabul etmeye karar verdiğini söyledi.

Rogozin, "Gerçekten de ülkemizdeki ve yurtdışındaki herkesin, uzay araştırmalarının korku, inançsızlık ve cehaletin üstesinden gelmekle ilgili olduğunu anlamasını istiyoruz. Çok cesur birkaç insan buna dahil olduğunda, bunun bütün insanlığın, bütün toplumun adına, uzayı olduğu gibi göstermesini isterim" dedi.