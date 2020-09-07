Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiliz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus büyükelçi Kelin'e, Navalnıy'ın novichok adlı kimyasalla zehirlenmesine ilişkin İngiliz hükümetinin "derin endişesinin" Rus hükümetine iletildiği kaydedildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yasaklanmış bir kimyasal maddenin kullanılması ve önde gelen bir Rus muhalif isme yönelik şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydettiği belirtilerek, "Burada Rusya'nın cevap vermesi gereken bir durum var. Olay, bir Rus vatandaşına karşı Rus topraklarında gerçekleşti. Yerine getirmeleri gereken uluslararası yükümlülükleri var." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın Navalnıy'e yönelik saldırı konusunda şeffaf bir soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, faillerden hesap sorulması için İngiltere'nin ortaklarıyla çalışacağı, gerekmesi durumunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün de devreye sokulabileceği belirtildi.
SALDIRI
Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.
Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.
Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.
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