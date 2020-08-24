HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'da geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus'un alacağına karar verildiği ifade edildi.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko ve Putin yaptığı görüşmede, Belarus’taki protestoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeleri istişare etti.

Görüşmede iki liderin, Belarus vatandaşlarının Rusya tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üçüncü safha deneylerinde gönüllü olarak yer alması konusunda anlaştıkları belirtilirken, “Belarus’un, Rusya tarafından geliştirilen aşıyı alacak ilk ülke olması konusunda da uzlaşıya varıldı.” bilgisi verildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Lukaşenko’nun Belarus’taki durumu normalleştirmeye yönelik atılan adımlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Muhalefet, ülkeyi 1994'ten bu yana yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun seçimi kazandığına yönelik ilk açıklamaların ardından sokaklara dökülmüştü.