Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'daki iki bölgenin "izinsiz nükleer faaliyetler" açısından denetleneceğini açıkladı.
Ukrayna'nın daveti, Rusya'nın Ukrayna'daki iki tesisin kirli bomba üretiminde kullanıldığı yönündeki iddialarına yanıt olarak geldi.
Hangi iki noktanın denetleneceği açıklanmadı ancak IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, IAEA'nın "bir ay önce bu yerlerden birini teftiş ettiğini ve orada izinsiz hiçbir nükleer faaliyet veya malzeme bulunmadığını" söyledi.
Rusya devletine ait haber ajansı RIA Novosti, Ukrayna’da kirli bomba üretimi için Dnipropetrovsk bölgesindeki Doğu Mineral Zenginleştirme Tesisi ve Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsü olmak üzere iki noktanın kullanıldığını yazmıştı.
Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Salı günü yapacağı toplantıda iddiayı tekrarlaması bekleniyor.
Konseyin Rusya temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta, ülkesinin "Kiev rejimi tarafından kirli bomba kullanılmasını nükleer terör eylemi olarak göreceğini" belirtti.
Nebenzia mektubunda, "Savunma Bakanlığımız bu provokasyonun Batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştirilebileceği bilgisini almıştır" dedi.
Moskova'nın iddiaları Ukrayna ve Batılı müttefikleri tarafından reddedildi.
ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları Pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, iddiaları "açıkça yanlış" olarak nitelendirdiler ve iddiaların gerilimi tırmandırmaya yönelik olabileceği yönünde uyarıda bulundular.
Zelenskiy: 'Rusya zaten bu hazırlığı yapmıştır'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimyr Zelenskiy, Rusya’nın kendi saldırı planlarının açık işaretleri olarak bu iddiaları ortaya attığını söyledi.
Pazartesi günü Kiev'den yaptığı konuşmada Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'nın bir hazırlık içinde olduğunu iddia ettiğinde bunun bir anlamı vardır: Rusya zaten bu hazırlığı yapmıştır" dedi.
Batılı istihbarat yetkilileriyse Rusya'nın kirli bomba ya da diğer nükleer cihazları kullanmak yönünde hiçbir hazırlığı olmadığını vurguluyor.
Rusya’nın iddiaları Ukrayna kuvvetlerinin güneydeki Herson bölgesinde ilerlemeye devam etmesinin ardından geldi.
Kiev güçleri Ağustos ayında bölgede bir karşı saldırı başlatmış ve yavaş yavaş bölgesel başkent Herson kentine doğru ilerlemişti.
Kirli bombalar, geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme içeriyor. Geleneksel patlayıcısı infilak ettiğinde havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçıyor.
Nükleer bombalarda kullanılan yüksek derecede rafine radyoaktif malzemeye gerek duyulmuyor.
Bunun yerine hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler kullanabiliyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Rusya'nın kirli bomba iddialarının ardından BM, Ukrayna'da nükleer denetim yapacak/rusya-nin-kirli-bomba-iddialarinin-ardindan-bm-ukrayna-da-nukleer-denetim-yapacak-3532603
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!