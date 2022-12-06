Donetsk: Ukrayna saldırısında 3 kişi öldü

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Donetsk, Ukrayna’nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Fotoğraf: AA