Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın bir saldırı düzenlediğini ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Giriş: 06.12.2022 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü
Donetsk: Ukrayna saldırısında 3 kişi öldü
0:00 / 0:00
AA

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Donetsk, Ukrayna’nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bağışıklığı güçlendiren kahvaltılıklar
Bağışıklığı güçlendiren kahvaltılıklar
Muhteşem fotoğraflar işte böyle çekiliyor!
Muhteşem fotoğraflar işte böyle çekiliyor!
Düğünde ne giyilir?
Düğünde ne giyilir?
Besin alerjisi nedir?
Besin alerjisi nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.