Rusya'nın gizemli istasyonu hacklendi mi?

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Rusya’da 1980’lerin başından bu yana anlaşılamayan sesler yayınlayan gizemli radyo istasyonu UVB-76 ya da diğer adıyla 'The Buzzer' yıllar geçmesine rağmen hala gizemini korumaya devam ediyor.

1980’lerin başından bu yana, kimsenin neden olduğunu çözemediği bir yayın yapıyor. Haftanın her günü, 24 saat boyunca devam eden yayında tek bir sinyal sesi sürekli tekrarlanıyor. BBC Future'ın haberine göre göre yayında haftada bir veya iki kez bir erkek ile kadın sesi duyuluyor, birkaç Rusça sözcük söyledikten sonra istasyon normal akışına devam ediyor.

Bu gizemli istasyon bugünlerde ise bir Güney Kore şarkısıyla yeniden gündemde. Sputnik'in haberine göre Cumartesi günü istasyonu yakından takip edenler, YouTube'da 1 milyar izlenmeyi aşan ilk şarkı olan Güney Koreli PSY'ye ait Gangnam Style şarkısının çaldığını fark etti. Ancak kısa süre sonra istasyon normal akışına döndü. Bu da frekansın muhtemelen bir kişi tarafından ele geçirildiği şeklinde yorumlandı.

Durumun bir hacklenme olduğu düşünülse de herhangi bir açıklama gelmeyince bunun hatadan kaynaklanabileceği iddia edildi.

'ÖLÜ ELİ' Mİ?

Birçok teorinin ortaya atıldığı UVB-76 istasyonunun Rusya'nın dünyadaki istihbarat elemanlarıyla bağlantı kurmak için kullanıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Kimileri ise istasyonun aslında 'Ölü Eli' olarak bilinen Perimetr sisteminin kendisi olduğunu bunun da nükleer tehdit durumunda istasyondaki yayının sona erip otomatik olarak misillemeyi tetikleyeceği anlamına geleceğini belirtiyor.