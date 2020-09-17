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Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu

Lukoil, 2019'da Rusya’nın en büyük özel şirketi konumunu korurken, enerji şirketi Surgutneftegaz ikinci, perakende şirketi X5 ise üçüncü oldu.

17.09.2020 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu
AA

Ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklanan "Rusya’nın en büyük özel şirketleri" listesinde petrol şirketi Lukoil, geçen yıl elde ettiği 7,8 trilyon rublelik gelir ile ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, geçen yıl 1,8 trilyon ruble gelir elde eden petrol ve doğal gaz şirketi Surgutneftegaz geliyor.

Perakende şirketi X5 ise 1,7 trilyon rublelik geliriyle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Erman Ilıcak’ın Rusya’da 1993 yılında kurduğu Rönesans İnşaat ise geçen elde ettiği 160 milyar rublelik gelirle listenin 65’inci sırasında kendisine yer buldu.

Derginin haberine göre, Rus ekonomisindeki durgunluk listedeki şirketlerin gelirlerine de yansıdı. Listedeki şirketlerin toplam gelirleri 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artarken, söz konusu artış geçen yıl yüzde 12 düzeyinde kaldı.

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