"Rusya'nın Donbass'ı alması kesin değil"

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı hakkında bilgilendirmede bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Donbass bölgesindeki saldırılarını değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Rusya’nın Donbass’taki operasyonunun başladığına ilişkin açıklamalarına değinen yetkili, "Bu saldırıların, Rusya’nın düzenlemeyi planladığı daha büyük bir saldırının öncüleri olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Rusya’nın halen operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını dile getiren yetkili, Rus kara birliklerinin İzyum’un güneybatısına yeni yeni ilerlemeye, lojistik ve idame gereksinimlerini tamamlamaya başladığını belirtti.
"RUS TABUR SAYISI 78"
Pentagon yetkilisi Rusya’nın son 24 saatte Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesine 2 taktik tabur daha intikal ettirdiğini, böylece bölgedeki Rus taburlarının sayısının 78’e çıktığını bildirdi.
Rusya’nın Ukrayna ile savaş için getirdiği muharebe gücünün yüzde 75’e düştüğünü belirten yetkili, Rus ordusunun Gürcistan’daki bazı birliklerini Ukrayna’ya getirdiğini açıkladı.
ABD’li üst düzey yetkili bu birliklerin şu anda tam olarak nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.
Rusya’nın 54 günlük savaşta halen hava hakimiyetini ele geçiremediğini anlatan yetkili, Rus ordusunun kuzeydoğudaki cephesi ile güneyde Mariupol cephesini birleştirmeye çalıştığını dile getirdi.
Yetkili ayrıca Rusya’nın savaşın ilk aşamasından hatalarını telafi etmeye çalıştığını belirterek "Rusya'nın Mariupol'u alırsa Donbass'ı da almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz." dedi.
ABD’nin askeri yardımlarının devam ettiğine de değinen yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın 13 Nisan’da duyurduğu 800 milyon dolarlık askeri yardımların da bölgeye varmaya başladığını anlattı.
Önceki gün bir uçağın daha bölgeye silah taşıdığını belirten yetkili, gelecek 24 saat içinde de 6 uçağın daha yardım götüreceğini kaydetti.
Yetkili, Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların başlamasından dolayı obüs toplarının sevkiyatına öncelik vereceklerini ifade ederken ilk obüs sevkiyatının gelecek günlerde yapılacağı bilgisini verdi.
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