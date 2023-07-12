Rusya'nın dış ticaret fazlasında sert düşüş

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Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86,3 azalarak 20,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 69,8 azalarak 54,3 milyar dolara düştü.

Rusya Merkezi Bankası'ndan yapılan açıklamada, dış ticaret fazlasındaki düşüşün, ithalattaki artış ve Rusların turizm sezonunun başlamasıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri seyahatler nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.