Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Rusya'nın dış ticaret fazlasında sert düşüş

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 69,8 azalarak 54,3 milyar dolara düştü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 07:41
        Rusya'nın dış ticaret fazlasında sert düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86,3 azalarak 20,2 milyar dolara geriledi.

        Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 69,8 azalarak 54,3 milyar dolara düştü.

        Rusya Merkezi Bankası'ndan yapılan açıklamada, dış ticaret fazlasındaki düşüşün, ithalattaki artış ve Rusların turizm sezonunun başlamasıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri seyahatler nedeniyle yaşandığı belirtildi.

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Angelino'da mutlu son!
        Angelino'da mutlu son!
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur