Rusya'nın BM Büyükelçisi, Libya'ya paralı asker gönderen Wagner'in arkasında olmadıklarını savundu

AA

Nebenzia, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek için 1200 civarında paralı asker bulundurduğu bilgisinin yer aldığı BM raporuyla ilgili değerlendirmesi sorulan Nebenzia, ''Özel şirketlerden sorumlu değiliz, devlet tarafından desteklenmiyorlar.'' yanıtını verdi.

ABD'li yetkililerin Rusya'nın Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdiği iddiasını da reddeden Nebenzia, ''Suriye'de işçi bulma kurumu değiliz. Rusya, başka bir ülkede savaşmaları için Suriye'den asker toplamıyor.'' dedi.

ABD'nin İran'a yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının yeniden devreye sokulması mekanizmasını hayata geçirmek istemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebenzia, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini ve hala anlaşmaya dahilmiş gibi adım atmaya çalışmasının ''gülünç'' olduğunu söyledi.

Nebenzia, ABD'nin nükleer anlaşmaya dahil olmadığı için bu mekanizmayı hayata geçirme hakkının bulunmadığını savundu.