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        Haberler Dünya Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı | Dış Haberler

        Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da çok katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden gelen bir Rusya yanlısı üst düzey askerin de patlamada yaralandığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:13
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        Moskova'da bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
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        Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın kuzeybatısında bulunan çok katlı binada patlama meydana geldi.

        Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlayıcı maddenin binadaki asansöre yerleştirildiği ve cinayete teşebbüs edildiği belirtildi.

        Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan, patlamada ağır yaralananlardan biri.

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