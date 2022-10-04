Rusya'nın sevkiyatları durdurduğu ülkeler artıyor

Moldova’yı, doğalgaz sözleşmelerindeki yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayan Gazprom, bu durumun devam etmesi halinde Moldova’ya doğalgaz sevkiyatlarını tümüyle durdurabileceği uyarısında bulundu.

Gazprom, ENI şirketi ile sevkiyatların sürmesine yönelik teknik görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, şirketten aynı gün yapılan bir başka açıklamada ise Moldova’ya yönelik sevkiyatların yüzde 30’a yakın azaltıldığı belirtildi.

Gazprom, son olarak, savaş öncesinde enerji sektöründe çok sayıda iş birliği yürüttüğü İtalya’ya yönelik doğalgaz sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

Avrupa, Ukrayna savaşı nedeniyle kapsamlı yaptırımlarla Rusya’yı ekonomik anlamda zor duruma düşürürken, Kremlin yönetiminin de karşı adımlar atması Batılı ülkelerdeki enerji krizini daha da derinleştiriyor.

SEVKİYATLAR ÖNCE POLONYA VE BULGARİSTAN'DA DURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Mart'ta duyurduğu yeni “rubleyle ödeme sistemine” göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi gerekiyor.

Avrupa’nın 2021 itibarıyla ana doğalgaz tedarikçisi konumundaki Gazprom, nisan sonunda, ödemelerini rubleyle gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle Polonya’ya ve Bulgaristan’a gaz akışını durdurmuştu.

Polonya’nın Rus gazına bağımlılık oranı geçen yıl yüzde 40 düzeyindeyken, ülke, bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç'ten boru hatları ile iletilen doğalgaza ve başta ABD olmak üzere sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikine güveniyor.

Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesindeki Bulgaristan ise geçen yıl Rusya’dan 3,3 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişti. Bulgaristan’daki bazı yetkililer, Rusya ile doğalgaz sevkiyatlarının tekrar başlaması için müzakereler yapılması gerektiğini savunuyor.

Gazprom, bu iki ülkenin ardından söz konusu ödeme sistemine uymadıkları gerekçesiyle Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Letonya ve Almanya’ya tedarik sağlayan bazı enerji şirketlerine yönelik sevkiyatları da durdurdu.