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        Haberler Dünya Rusya: Nijer'e askeri müdahale bölgede durumu istikrarsızlaştırabilir

        Rusya: Nijer'e askeri müdahale bölgede durumu istikrarsızlaştırabilir

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik olası bir askeri müdahalenin, Sahel-Sahra bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:22
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        Rusya'dan 'Nijer' açıklaması
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        Rusya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

        Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), diplomatik adımlarla Nijer'deki anayasal düzeni sağlamak için adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'nın, ECOWAS'ın krizin çözümüne yönelik arabuluculuk girişimlerini desteklediği vurgulandı.

        Açıklamada, Nijer'e "silahlı işgal" gerçekleştirebilecek bir ECOWAS gücünün hazırlandığına yönelik raporlar da bulunduğuna işaret edilerek, "Nijer ordusu herhangi bir dış müdahaleyi püskürtmeye hazır olduğunu ilan etti. Ayrıca, sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı bir geçiş hükümeti kurulduğunu duyurdular." ifadelerine yer verildi.

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        Nijer'e yönelik askeri bir müdahaleden kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Nijer'deki krizi askeri yöntemle çözmenin, söz konusu Afrika ülkesinde uzun süreli bir çatışmaya ve ayrıca bir bütün olarak Sahel-Sahra bölgesindeki durumun keskin bir şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz."

        NİJER'DEKİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

        Nijer'deki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

        ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı.

        Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

        Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

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