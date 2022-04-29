Rusya müzakerelerin kilitlenmesinden Kiev'i sorumlu tuttu

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın kendisini NATO ile savaşta olarak görmediğini, böyle bir gelişmenin nükleer savaş risklerini artıracağını ve buna izin verilmeyeceğini belirtti.

Moskova ve Kiev'in barış görüşmelerinde şimdiden önemli sonuçlar elde ettiğini ifade eden Lavrov, Kiev'in ABD ve İngiltere'nin emirleri doğrultusunda tutumunu değiştirdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın kimseyi nükleer savaşla tehdit etmediğini, bunun Batılı ülkeler tarafından konuşulan bir konu olduğunu belirtti.

"KİEV OYUN OYNUYOR"

Ukrayna'ya herhangi bir yabancı silah sevkiyatının Rusya için meşru bir hedef olduğunu yineleyen Lavrov, Kiev'in sürekli oyun oynama arzusu nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerin durduğunu söyledi.

Lavrov, Moldovalıların gelecekleri için endişelenmeleri gerektiğini, NATO'ya sürüklendiklerini ifade etti. Moldova'nın Transdinyester adlı doğu bölgesi tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve de facto Rusya'ya bağlı bir bölge durumunda. Rusya destekli ayrılıkçı bölgede birkaç gündür patlamalar meydana geliyor.

Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarının olduğunu ve bunun Moskova'nın 'özel operasyonunun' hedeflerine mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Lavrov, Moskova'nın Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya sunulan hiçbir güvenlik garantisinin Kırım veya Donbass bölgesine uygulanmasına izin vermeyeceğini söyledi.