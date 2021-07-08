RFS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ağustos ayından bu yana milli takımı çalıştıran 57 yaşındaki Rus teknik adamın sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla feshedildi.

Cherchesov'un yönetiminde 57 maça çıkan Rusya Milli Takımı, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.