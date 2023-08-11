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        Haberler İş-Yaşam Rusya Merkez Bankası: "Ülkeye yönelik yaptırımlar 2026’ya kadar sürecek" - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya Merkez Bankası: "Ülkeye yönelik yaptırımlar 2026’ya kadar sürecek"

        Rusya Merkez Bankası, 2026 yılına kadar jeopolitik şartların değişmeyeceği ve Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceği öngörüsünde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:04
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        "Yaptırımlar 2026'ya kadar sürecek"
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        Rusya Merkez Bankası tarafından “2024-2026 Devlet Para Politikası” başlığıyla yayınlanan raporda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

        Raporda yer alan ve 2024-2026 yıllarını kapsayan baz senaryoya göre ülke ekonomisi yıllık yüzde 1,5 ila 2,5 arası dengeli bir büyüme kaydedecek.

        Küreselleşmede yaşanan gerileme nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş yaşanacağının hatırlatıldığı raporda, Rus Ural petrolünün varil fiyatının 2025’te 45 dolar olacağı ifadesi de yer aldı.

        Jeopolitik şartların önemli oranda değişmeyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, “Rus ekonomisine yönelik uygulanan yaptırımlar, tahminlerin tüm vadesi boyunca yürürlükte kalacaktır. Rus ihracat ürünleri, küresel pazarda indirimli olarak satılmaya devam edecek.” denildi.

        Küresel ekonomiye yönelik iki olası senaryoya da yer verilen raporda, ilk senaryoda, küresel ekonomideki ayrışma sürecinin daha da hızlanabileceği ve Rusya üzerindeki yaptırım baskısının daha da artabileceği tahmininde bulunuldu.

        Raporda yer alan ikinci senaryoya göre ise küresel finans sektöründeki şartlar kötüleşecek ve bu da 2007-2008 yıllarında yaşanan ekonomik krize kıyaslanabilecek küresel bir mali krize yol açacak.

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