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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya Merkez Bankası: Sıkı mali politika 2024’te de sürecek  - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya Merkez Bankası: Sıkı mali politika 2024’te de sürecek 

        Rusya Merkez Bankası Başkanı Aleksey Zabotkin, enflasyon oranını yüzde 4'e düşürebilmek için gelecek yıl da sıkı mali politikanın uygulanacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:33
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        "Sıkı mali politika 2024'te de sürecek"
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        Zabotkin, Rusya Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankasının para politikasını değerlendirdi.

        Enflasyon oranında hedefin yüzde 4 seviyesinde olduğunu anımsatan Zabotkin, “Enflasyonun yüzde 4 hedefine geri getirilmesi için muhtemelen önümüzdeki yıl da sıkı para politikasının sürdürülmesi gerekecek” dedi.

        Zabotkin, gelecek yıl faiz oranının ortalama yüzde 11,5 ile 12,5 arasında seyretmesini tahmin ettiklerini dile getirerek, “Ancak enflasyon düştükçe, faiz oranı 2026 yılına kadar yüzde 5,5 ile 6,5'lik nötr aralığa geri dönecektir” yorumunu yaptı.

        "ENFLASYON 2024'TE DE YÜKSEK SEVİYEDE KALACAK"

        Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun 2024’te de yüksek seviyede kalacağını söylemişti.

        Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten 12’ye, 15 Eylül’de ise 13’e yükseltmişti.

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