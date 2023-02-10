Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Rusya Merkez Bankası politika faizine dokunmadı

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu

Giriş: 10.02.2023 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Merkez Bankası politika faizine dokunmadı
AA

Bankadan yapılan açıklamada, ülkedeki enflasyon beklentilerindeki artışın azaldığı ancak yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Açıklamada, tüketicilerin temkinli kalmaya devam ettiği, artan bütçe harcamalarının, kötüleşen dış ticaret ve işgücü piyasası koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022’de yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sevinç gözyaşları Yusuf bebek için! 105'inci saatte kurtarıldı
Sevinç gözyaşları Yusuf bebek için! 105'inci saatte kurtarıldı
Enkaz altında 94 saat! 'Annemin çiçeklerini yedim!'
Enkaz altında 94 saat! 'Annemin çiçeklerini yedim!'
103'üncü saatte Venüs'ün havlaması kurtardı!
103'üncü saatte Venüs'ün havlaması kurtardı!
Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek
Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.