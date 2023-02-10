Bankadan yapılan açıklamada, ülkedeki enflasyon beklentilerindeki artışın azaldığı ancak yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Açıklamada, tüketicilerin temkinli kalmaya devam ettiği, artan bütçe harcamalarının, kötüleşen dış ticaret ve işgücü piyasası koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022’de yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti.