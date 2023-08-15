Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı
Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle bugün faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirecek
Giriş: 15.08.2023 - 07:47
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.
Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını artırmasını bekliyor.
Dolar/ruble paritesi dün 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, bankanın açıklamasının ardından tekrar 99,6 seviyesine geriledi.