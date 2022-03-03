Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, avro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.

Dolar/ruble paritesi dünü yüzde 4,7 artışla 106 seviyesinden, avro/ruble paritesi de yüzde 2,6 yükselişle 115'ten kapatmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.