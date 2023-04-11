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Rusya Merkez Bankası: İhracat ödemelerinde rublenin payı doları yakaladı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin ihracat ödemelerinde rublenin payının doları yakaladığını ve Euro'yu da önemli oranda geçtiğini bildirdi

Giriş: 11.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Merkez Bankası: İhracat ödemelerinde rublenin payı doları yakaladı
AA

Rusya Merkez Bankası'nın "Finans Sektörü ve Araçları Görünümü" raporunda, Rusya'nın, Mayıs 2022'de dost olmayan ülkelere yönelik doğal gaz sevkiyatları için ödemeleri rubleyle almaya başladığı anımsatıldı.

Söz konusu adım sayesinde rublenin ihracattaki payının önemli oranda arttığı belirtilen açıklamada, "İhracatta ulusal para biriminin (ruble) payı yıl sonu itibarıyla yüzde 30'u geçerek doların payını yakaladı ve Euro'yu da önemli oranda geçti" denildi.

İhracatta dolar ve Euro'nun payının toplamda yüzde 50'nın altına indiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun Rusya'nın dış ticaretindeki genel yapıyı ve Rus şirketleri için ticarette var olmaya devam eden çeşitli riskleri yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin ve vatandaşların, mevduatlarında yuan başta olmak üzere dost ülke para birimlerinin paylarını artırdıkları ancak dolar ve Euro'nun payının düşmesine karşın yuana kıyasla hala önemli paya sahip oldukları vurgulandı.

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