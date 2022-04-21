Rusya: Mariupol'de açılan koridor kullanılmadı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillerin tahliyesi için sadece insani amaçlarla Moskova saati ile 14.00'ten itibaren Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından bir insani koridor açtığını belirtti.
Rus ordusunun, bu bölgede bulunan Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların silah bırakıp teslim olmalarını teklif ettiğini kaydeden Mizintsev, "İlan edilen insani operasyonun Kiev yetkilileri tarafından alaycı bir şekilde kesintiye uğradığını, kimsenin belirtilen koridoru kullanmadığını belirtmek zorundayız. Milliyetçi taburların komutanları, kendilerini ve astlarının hayatlarını kurtarmak için bu fırsatı da kullanmadılar. Aynı zamanda Kiev makamları Rus girişimlerini görmezden geldi, Ukraynalı askerlere insanlık dışı bir tutum sergiledi, onlara anlamsız direnişi durdurma emri vermedi." ifadelerini kullandı.
ASKERLER VE SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR
Ukraynalı yetkililer, büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde direnişi sürdüren askerlerin ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini sürdürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişme" önerisinin ardından Ukraynalı müzakereciler David Arakhamia ile Mihail Podolyak, müzakereler için kente gitmeye hazır olduklarını bildirdi.
Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Asker ve sivillerin tahliyesi konusunda Rus tarafıyla görüşmek üzere Mariupol'a gelmeye hazırız. Delegasyonumuzun temsilcileri, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetleriyle sürekli temas halindedir. Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri garnizonumuzun tahliyesi için müzakerelerin yapılması önerildi. Rusya da onay verirse müzakereler için şehre gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak da Twitter hesabından, Mariupol'de direnişi sürdüren Azov taburu ile sivillerin kurtarılması için Mariupol'de "özel bir müzakere turu" düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.
Mariupol'de bugün Rusya ile Ukrayna'nın üzerinde mutabakat sağladığı insani koridor açılamadı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusunun ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle bugün Mariupol'deki sivilleri tahliye edemediklerini bildirdi.
Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için çabalarını yarın da sürdüreceklerini kaydetti.
Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Azov taburunun yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia ediliyor.
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