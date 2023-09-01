Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki döviz kontrolünün sıkılaştırılmasını istiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki döviz kontrolünün sıkılaştırılmasını istiyor

        Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki dövizin kontrolü konusunda artık daha liberal bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Şimdi durum değişti. Biz döviz akışı konusunda daha katı tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ülkedeki döviz kontrolünün sıkılaştırılmasını istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anton Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen "Dev düzenleyicinin 10 yılı: Dün, Bugün, Yarın” adlı konferansta konuştu.

        Rusya Merkez Bankası'nın döviz kontrolü konusunda eskiden farklı bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Siluanov, Rusya Merkez Bankası'nın döviz kontrolünün son derece katı bir savunucusu olduğunu söyledi.

        "RUSYA MERKEZ BANKASI ARTIK DAHA LİBERAL YAKLAŞIM SERGİLİYOR"

        Siluanov, Rusya Maliye Bakanlığı'nın ise döviz kontrolü konusunda eskiden daha özgürlükçü bir tutum sergilediğine işaret ederek, "Şimdi durum değişti. Biz döviz akışı konusunda daha katı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Rusya Merkez Bankası ise artık daha liberal bir yaklaşım sergiliyor" diye konuştu.

        Rusya'daki döviz kontrolünün sertleştirilmesi konusunda istişarelerin sürdüğünü ifade eden Siluanov, "Bu konuda bir çözüm ve ortak bir yaklaşım bulacağız. Çözümü arayan, onu sonunda bulur" dedi.

        Rus rublesinin son dönemdeki değer kaybı nedeniyle ülkede döviz üzerindeki kontrollerin artırılması gündeme gelirken, Rusya Merkez Bankası, 15 Ağustos'ta politika faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 12'ye çıkartmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oluyor
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oluyor
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Habertürk Anasayfa