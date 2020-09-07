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Rusya, Macaristan'ı da yenerek zirveye oturdu

UEFA Uluslar B Ligi C Grubu'ndaki rakiplerimizden Rusya, Macaristan'ı 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti

07.09.2020 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Grubumuzdaki diğer mücadelede Rusya, Macaristan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Rusya 15. dakikada Miranchuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde Magomed Ozdoev farkı 2'ye çıkardı. Rusya 46. dakikada Mario Fernandes'in attığı golle rahatladı.

Macaristan 62. dakikada Sallai ve 70. dakikada Nikolics'in golleriyle ümitlense de kalan dakikalarda başka gol bulamayınca sahadan puansız ayrıldı. Bu skorla grupta üst üste 2. galibiyetini alan Rusya puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Macaristan ise ilk mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı.

Rusya, 11 Ekim'de Milli Takımımızzı konuk edecek. Macaristan ise 11 Ekim'de Sırbistan deplasmanına gidecek.

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