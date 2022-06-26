Rusya Ukrayna'nın doğusundaki o kenti ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.

Böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydeden Konaşenkov, "Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets'in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: RUS ORDUSU SEVERDONETSK'İ TAMAMEN İŞGAL ETTİ

Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin Belediye Başkanı Oleksandr Striuk yaptığı açıklamada, "Şehir Rus ordusu tarafından tamamen işgal edildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin Belediye Başkanı Oleksandr Striuk yeni bir açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Striuk yaptığı açıklamada, "Şehir şu anda Rusya'nın tam işgali altında. Kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla şehre bir komutan atadılar" dedi. Striuk açıklamasında şehrin saldırılar nedeniyle ciddi hasar gördüğünü belirterek, sivillerin şehirde yaşamasının zor olduğunu ifade etti.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise yaptığı açıklamada, "Severodonetsk’te altyapı tamamen yok edildi ve konut evlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ciddi şekilde hasar gördüğü için yıkılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.