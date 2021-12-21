Rusya lideri Putin'den Fransa ve Almanya ile kritik görüşme

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Görüşmede, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konular üzerinde duruldu.

Görüşmede, Ukrayna meselesi ele alınırken, Putin, bu meseleyle ilgili "Normandiya Formatı" zirvesinin düzenlenmesinin, "Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulama yönünde atacağı adımlara bağlı" olduğunu vurguladı.

Ukrayna sınırında askeri hareketlilik göstererek Batı'yı tedirgin eden Moskova, geçen hafta NATO'nun Doğu Avrupa ve Ukrayna'da herhangi bir askeri faaliyetten vazgeçeceği sözü de dahil olmak üzere, müzakere etmek istediği güvenlik önerilerinin listesini açıkladı.

MALİ BAŞLIĞI

Macron'un Putin'den Mali'deki "son gelişmeler" hakkında açıklama istediği görüşmede Kremlin, Mali etrafındaki tartışmalar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Kasım ayında Rusya, Mali ile bir Rus özel askeri yüklenicisi arasındaki olası bir anlaşmayla ilgili Fransız endişelerini reddetmiş ve Mali'ye silah, askeri donanım ve mühimmat sağlamaya devam etmeyi planladığını söylemişti.

Görüşmede Putin, Wagner Grubu'nun doğrudan ya da dolaylı yoldan Rusya devletiyle bir bağı olmadığını ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya'nın yeni şansölyesi Schulz'la yaptığı telefon görüşmesinde de ABD'ye güvenlik garantileri konusundaki önerileri ve Ukrayna başlıklarını ele aldı.

UKRAYNA LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Kiev'in Moskova ile herhangi bir formatta görüşmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın "yapmayı kabul ettiğimiz şeyi uygulamaya hazır olduğunu" ifade etti.