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Haberler Dünya Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi - Dünya haberleri

Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

11 aydır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, diplomatik ilişkileri de derinden etkilemeyi sürdürüyor. NATO üyesi birçok Baltık ülkesiyle diplomatik ilişkileri problemli olan Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'ne ülkeyi iki hafta içinde terk etmesini iletti.

Giriş: 27.01.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi talebini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Letonya’nın, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığı anımsatıldı.

Letonya’nın bu kararı diğer Baltık ülkeleriyle "dayanışma" gerekçesiyle aldığı ve bu gerekçenin de Rusya tarafından kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, söz konusu dayanışmanın Rusya’ya karşı ve ABD’nin yönlendirdiği düşmanca adımlar atma anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumun tüm sorumluluğunun Letonya hükümetine ait olduğuna işaret edilerek, "Letonya'nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstins’e Rusya’yı 2 hafta içinde terk etmesi talebi iletildi. Letonyalı yetkililerin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeye yönelik kışkırtıcı hamlelerinin sonuçları olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: AA

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