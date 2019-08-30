30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
30 AĞUSTOS 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerBBC

Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

Rusya donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir deniz kuvvetleri akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı. Rus yetkililer, Novaya Zemliya ve Franz Josef Land arasındaki bölgede 2015-2018 yılları arasında toplam 30 ada, burun ve koy keşfedildiğini söylüyor.

30.08.2019 - 12:45 | Güncelleme: BBC
- Mil.ru
Rusya'nın kuzeyinde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen bölgeler var

Rusya donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir deniz kuvvetleri akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı.

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

- Gumrf.ru
Rus donanmasının bilim kadınlarından Marina Migunova

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu'nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu'ndaki adaların varlığını St Petersburg'daki Amiral Makarov Akademisi'nde öğrenciyken 2016'da keşfetmişti.

Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu'nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos'ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı.

- Gumrf.ru
Migunova keşfinin ardından okulun gözde öğrencilerinden biri oldu

Küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesi nedeniyle, haritalar sürekli güncelleniyor.

Rus yetkililer, Novaya Zemliya ve Franz Josef Land arasındaki bölgede 2015-2018 yılları arasında toplam 30 ada, burun ve koy keşfedildiğini söylüyor.

Tarihteki en büyük nükleer bomba 'Çar Bombası' burada patlatılmıştı

Soğuk Savaş döneminde Rusya, Vize Koyu'nda hidrojen bombası denemeleri yapmıştı.

Tarihte patlatılan en büyük nükleer bomba olan Çar Bombası da burada denenmişti.

  • Okyanus'ta ortaya çıkan ada 30 kat büyüdü

https://www.youtube.com/watch?v=4sy638L3Wf0

https://www.youtube.com/watch?v=G1Bdz6j6_b8

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü yarışçı deneme sırasında hayatını kaybetti
Ünlü yarışçı deneme sırasında hayatını kaybetti
Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil
Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil
Hastanedeki bu görüntü üzerine harekete geçildi
Hastanedeki bu görüntü üzerine harekete geçildi
10 rekor birden kırdı! Hükümet harekete geçti
10 rekor birden kırdı! Hükümet harekete geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X