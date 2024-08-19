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        Haberler Dünya Rusya, Kursk bölgesinden sivilleri tahliye etti | Dış Haberler

        Rusya, Kursk bölgesinden on binlerce sivili tahliye etti

        Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine geniş çaplı taarruzunun ardından taarruzu kırmakta zorlanan Rusya, bölgeden 121 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:50
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        Rusya, Kursk bölgesinden sivilleri tahliye etti
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        Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı taarruz harekatı sürüyor. Savaşın başlangıç tarihi olan 2022'den bu yana Ukrayna'nın düzenlediği en büyük taarruz harekatlarından biri olarak gösterilen Kursk muharebesi nedeniyle Rusya yedek birlikleri çağırmak ve acil durum ilan etmenin yanında yeni bir önlem aldı.

        Acil Durumlar Bakanlığı Kursk bölgesindeki dokuz sınır bölgesinden 121 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

        Rus kuvvetleri, 6 Ağustos'tan beri Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleriyle savaşıyor.

        Kursk bölgesinde 'federal olağanüstü hal' ilan edilmesi, mevcut durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

        Rusya, yedek birliklerin konuşlandırılmasına ve tahliye emirlerine rağmen Ukrayna’nın ilerleyişinin hızını yavaşlatmayı başaramadı. Ukrayna, Kiev’in en büyük sınır ötesi saldırısını gerçekleştirmesiyle birlikte yaklaşık bin kilometrekarelik Rus toprağının kontrolünü ele geçirdi.

        Bu, Moskova’nın Şubat 2022’de Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana Kiev’in gerçekleştirdiği en derin sınır ötesi ilerleme. Diğer yandan Haziran 2023’te Wagner paralı askerlerinin ayaklanmasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için en büyük meydan okuma.

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