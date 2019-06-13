13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uzun süredir hükümet karşıtı protestolar ile çalkalanan Nikaragua'da Parlamento Küba, Rusya, Venezuela ve ABD'nin askeri personelinin ülkeye girişini onayladı.
Çoğunlukla hükümet yanlısı 72 milletvekilinin oyu ile alınan karar doğrultusunda, parlamento yabancı ülkelere ait askeri personel, gemiler ve uçakların ülke topraklarına giriş yapmasını onayladı. Parlamento'nun onayladığı karar doğrultusunda yabancı askeri unsurlar 1 ila 31 Temmuz arasında ülkeye giriş yapacak.
Yapılan açıklamada, Temmuz ayında ülkeye girmesine izin verilen yabancı askeri unsurların 'insani amaçlar, eğitim ve ulusal ordu ile deneyim alışverişi' amaçlarını benimsediği belirtildi.
Nikaragua Ulusal Meclisi ayrıca bu ülkelere ek olarak, Meksika, Tayvan ve komşu Orta Amerika ülkelerinin askeri unsurlarının da ülkeye girmelerini onayladı. Yasama organı Nikaragua Ordusu'na da, kendi ülkelerine askeri unsur gönderecek ülkelere askeri personel ve unsur gönderme yetkisi verdi.
Öte yandan Küba, Rus ve Venezuela askeri unsurlarının ülkeye kabul edilmesine muhalefet tepki gösterdi. Muhalif parlamenterler bu kararla ülkenin jeopolitik çıkarlar kapsamında "uydu" devlete dönüşeceği iddia etti.
Nikaragua'daki gerginlik 2018'den bu yana büyüyerek devam ediyor. Ülkede hükümet karşıtı protestolar nedeniyle derin bir sosyo-politik kriz yaşanıyor. Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 'darbe' olarak tanımladığını sokak gösterilerinde birçok can kaybı yaşandığı biliniyor.
Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları Komisyonu'na (CIDH) göre, Nisan 2018'den bu yana Nikaragua'da en az 325 kişi yaşamını yitirdi. Yerel örgütler bu rakamı 594 olarak verirken Hükümet ise 199 kişinin öldüğünü duyurdu.
Tutuklamalar ve kayıplar yüzünden Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre Nikaragua, dünyada şiddettin en çok artığı ülke olarak kabul edildi.
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