Rusya, Kovid-19 aşısının iki hafta içerisinde hazır olacağını iddia etti

Muraşko, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, dün tescil edildiğini bildirdikleri Kovid-19 aşısına ilişkin açıklamalar yaptı.
Aşının kalite kontrolünü gerçekleştirdiklerini iddia eden Muraşko, "Önümüzdeki iki hafta içinde aşının ilk paketleri hazır olacak ve ilk önce sağlık çalışanlarına verilecek." şeklinde konuştu.
Kovid-19 aşısının gönüllü yaptırılacağını vurgulayan Muraşko, "Bazı doktorların virüse karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, aşı olmak doktorun inisiyatifine bırakılacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Muraşko, sağlık çalışanları, öğretmenler ve risk grubunda olan kişilere aşıyı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Aşının başta iç piyasaya yönelik üretileceğini belirten Muraşko, "İlk önce vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamalıyız." dedi.
Yabancı ülkelere aşının üretilmesini teklif edeceklerini de dile getiren Muraşko, "aşının güvenli olmadığı" yönündeki eleştirilerin de gerçeğe dayanmadığını savundu.
Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg da aralık-ocak aylarında 5 milyon doz aşının üretilmesini planlandıklarını ve yıl içinde aşıyı tüm ülkeye sağlayacaklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 aşısının tescillendiğini dün bildirmişti.
- Rusya'nın tescil ettirdiği aşı ilk klinik safhada
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.
DSÖ'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz. Süreç, titiz bir gözden geçirilmesini gerektiriyor." denilmişti.
- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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