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        Haberler Dünya Rusya Kiev'i vurdu: 3 ölü | Dış Haberler

        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava saldırıları giderek artıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya geçtiğimiz günlerde de Ukrayna'ya saldırmış ve saldırı sonucunda 4 kişi ölmüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 18:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:23
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        Rusya balistik füzeyle saldırdı: 3 ölü
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava saldırıları yoğunlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre; Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

        Sivil kayıpların yanı sıra altyapı ve bazı sivil yapılar da zarar gördü. Tahrip olan yapılar arasında metro ve kafeler de bulunuyor.

        Diğer yandan Ukrayna'nın Zaporijya kenti de Rus hava saldırısına maruz kalırken 10 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle yıkılan binaların enkazı henüz kaldırılabilmiş değil. Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Rusya'nın Ukrayna kent merkezlerine düzenlediği saldırılarda son aylarda artış yaşanıyor. Ukrayna yaşanan saldırılara çözüm ararken Birleşik Krallık, yeni hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya temsil edileceğini teyit etti.

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