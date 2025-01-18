Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava saldırıları yoğunlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre; Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Sivil kayıpların yanı sıra altyapı ve bazı sivil yapılar da zarar gördü. Tahrip olan yapılar arasında metro ve kafeler de bulunuyor.

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In the early hours of the morning, the enemy launched a ballistic strike on the center of Kyiv. The area was affected by falling debris. Three people are confirmed dead, and three others were wounded. My condolences to their families and loved ones. Residential buildings, a metro… pic.twitter.com/pCw8boyj4V — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2025

Diğer yandan Ukrayna'nın Zaporijya kenti de Rus hava saldırısına maruz kalırken 10 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle yıkılan binaların enkazı henüz kaldırılabilmiş değil. Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna kent merkezlerine düzenlediği saldırılarda son aylarda artış yaşanıyor. Ukrayna yaşanan saldırılara çözüm ararken Birleşik Krallık, yeni hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya temsil edileceğini teyit etti.