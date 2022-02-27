Rusya: Kayıplarımız, Ukrayna ordusundan daha az

AA

Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun kayıplar verdiğine işaret eden Konaşenkov, "Maalesef, yoldaşlarımızdan bazıları öldürüldü veya yaralandı. Ancak kayıplarımız, Ukrayna ordusu ve milliyetçilerin kayıplarından çok daha az." dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1067 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Bunların arasında 27 komuta merkezi, 56 radar istasyonu, 38 hava savunma füze sistemi de bulunmaktadır." diye konuştu.

Konaşenkov, bazı Rus askerlerinin de esir düştüğünü kaydederken, Ukrayna'nın söz konusu esirlere kötü muamelede bulunduklarını bildiklerini söyledi.