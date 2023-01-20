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Haberler Dünya Rusya, kamu binalarının çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdi

Rusya bazı binaların çatılarına hava savunma sistemi yerleştirdi

Rusya'nın savunma ve idari binaların çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdiği ifade edildi.

Giriş: 20.01.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya, kamu binalarının çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdi
İHA

Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırıların ardından Ukrayna ordusunun misillemelerine karşı önlemler alan Rusya son olarak kritik kamu ve idari binaların çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdi.

G&ouml;rsel: İHA
Görsel: İHA

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova dışında bulunan Novo-Ogaryovo'daki konutunun bahçesine Pantsir yerleştirildi.

İHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı binasının çatısına da Pantsir hava savunma sitemlerinin yerleştirildiği ifade edilirken çok sayıda kritik noktaya ve kamu binalarına yerleştirildiği öne sürüldü.

Rus yetkililer, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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